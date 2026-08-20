Governo Regional injecta 45 milhões de euros no Serviço de Saúde da Madeira

O Conselho do Governo Regional da Madeira aprovou, na reunião desta quinta-feira, 20 de Agosto, uma entrada de capital de 45.000.000,00 € (quarenta e cinco milhões de euros) no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira. A medida representa, de longe, a decisão financeira mais significativa entre as conclusões divulgadas pelo Executivo madeirense nesta reunião, reforçando a robustez financeira da entidade responsável pela prestação de cuidados de saúde na Região.

Este reforço de capital surge como resposta às necessidades de sustentabilidade financeira do serviço público de saúde regional, num contexto em que as entidades do sector têm enfrentado pressões orçamentais crescentes associadas ao aumento de custos operacionais, investimento em equipamentos e resposta às necessidades assistenciais da população.

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