Via Expresso no Seixal sem previsão de reabertura
Rocheiros já avaliam a situação no local da derrocada
A Via Expresso (VE2) continua encerrada na sequência da derrocada ocorrida esta tarde junto ao túnel da Ladeira da Vinha, no lado de São Vicente.
Derrocada atinge três viaturas e terá feito quatro feridos
Via Expresso está encerrada no Seixal
Orlando Drumond , 20 Agosto 2026 - 13:26
Em nota informativa, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas (SREI), através da Direcção Regional de Estradas, informa que "já foi mobilizada uma equipa de rocheiros para avaliar a situação, não existindo neste momento previsões para a reabertura da via".
A circulação permanece encerrada enquanto decorre a avaliação das condições de segurança no local.
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