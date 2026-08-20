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Via Expresso no Seixal sem previsão de reabertura

Rocheiros já avaliam a situação no local da derrocada

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foto Olavo Câmara

A Via Expresso (VE2) continua encerrada na sequência da derrocada ocorrida esta tarde junto ao túnel da Ladeira da Vinha, no lado de São Vicente.

Derrocada atinge três viaturas e terá feito quatro feridos

Via Expresso está encerrada no Seixal

Orlando Drumond , 20 Agosto 2026 - 13:26

Em nota informativa, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas (SREI), através da Direcção Regional de Estradas, informa que "já foi mobilizada uma equipa de rocheiros para avaliar a situação, não existindo neste momento previsões para a reabertura da via".

A circulação permanece encerrada enquanto decorre a avaliação das condições de segurança no local.

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