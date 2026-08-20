Derrocada atinge viaturas no Seixal

Uma derrocada ocorrida esta tarde na Via Expresso São Vicente–Porto Moniz, na zona do Seixal, atingiu pelo menos duas viaturas. Desconhece-se, para já, a existência de vítimas, sendo certo que os Bombeiros Voluntários de São Vicente e do Porto Moniz foram mobilizados para a ocorrência.

A derrocada aconteceu numa das zonas apontadas como críticas pelo presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, que voltou hoje a alertar para os riscos existentes em vários pontos daquela via.

Numa publicação feita esta tarde, o autarca defende que não basta intervir na saída do Túnel João Delgado e identifica vários outros locais que necessitam de intervenção, entre os quais o Pacheco, todo o Sítio da Pedra, o acesso à Ribeira Funda pelo túnel da Via Expresso e o troço entre o Túnel da Fajã de Barro e a Fajã Manuel.

O presidente da Câmara aponta ainda a saída do último túnel, à chegada à Vila do Porto Moniz, o passeio entre a Fajã Parreira e a entrada do Seixal, o passeio no Sítio do Lugar e a passagem aérea no Sítio do Portal.

"É necessário encontrar soluções para todas estas zonas e garantir a segurança de quem utiliza diariamente esta via", defende.

"O concelho do Porto Moniz, a sua população e quem nos visita não podem continuar sujeitos a esta lotaria diária", conclui.