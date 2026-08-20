Derrocada atinge viaturas no Seixal
Pelo menos duas viaturas foram atingidas
Uma derrocada ocorrida esta tarde na Via Expresso São Vicente–Porto Moniz, na zona do Seixal, atingiu pelo menos duas viaturas. Desconhece-se, para já, a existência de vítimas, sendo certo que os Bombeiros Voluntários de São Vicente e do Porto Moniz foram mobilizados para a ocorrência.
A derrocada aconteceu numa das zonas apontadas como críticas pelo presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, que voltou hoje a alertar para os riscos existentes em vários pontos daquela via.
Numa publicação feita esta tarde, o autarca defende que não basta intervir na saída do Túnel João Delgado e identifica vários outros locais que necessitam de intervenção, entre os quais o Pacheco, todo o Sítio da Pedra, o acesso à Ribeira Funda pelo túnel da Via Expresso e o troço entre o Túnel da Fajã de Barro e a Fajã Manuel.
O presidente da Câmara aponta ainda a saída do último túnel, à chegada à Vila do Porto Moniz, o passeio entre a Fajã Parreira e a entrada do Seixal, o passeio no Sítio do Lugar e a passagem aérea no Sítio do Portal.
"É necessário encontrar soluções para todas estas zonas e garantir a segurança de quem utiliza diariamente esta via", defende.
"O concelho do Porto Moniz, a sua população e quem nos visita não podem continuar sujeitos a esta lotaria diária", conclui.
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