Derrocada atinge três viaturas e terá feito quatro feridos

A derrocada ocorrida esta tarde na Via Expresso São Vicente–Porto Moniz, na zona do Seixal, atingiu pelo menos três viaturas e terá feito quatro feridos, segundo informações ainda não oficiais.

De acordo com informações transmitidas ao DIÁRIO pelo presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, uma das vítimas terá sido encaminhada para o lado do Porto Moniz e outras três para São Vicente. O autarca ressalva que estes dados lhe chegaram de populares e bombeiros e não constituem, para já, informação oficial.

A Via Expresso encontra-se encerrada ao trânsito na zona do Seixal, na sequência da derrocada.

Os Bombeiros Voluntários de São Vicente e do Porto Moniz foram mobilizados para a ocorrência, estando no local a prestar assistência.

A derrocada acontece numa das zonas que o presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz tem identificado como crítica na Via Expresso. Numa publicação feita esta tarde, o autarca alertava para a necessidade de intervenção em vários pontos da ligação entre São Vicente e Porto Moniz.