Suspeita de fogo mobiliza bombeiros

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Sapadores do Funchal foram ontem mobilizados, pelas 20h30, para o Hotel Pestana Village, na sequência de uma suspeita de incêndio.

À chegada ao local, os operacionais confirmaram que o fumo avistado tinha origem numa zona próxima, não estando relacionado com qualquer incêndio no interior do hotel.

Mais tarde, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram novamente mobilizados, desta vez para a zona do Galeão, devido a uma nova suspeita de fogo. No local, perceberam que o fumo provinha de um churrasco em família.