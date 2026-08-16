Passadiço da Praia Formosa encerrado preventivamente

O passadiço que liga a Praia Formosa aos Socorridos encontra-se encerrado à circulação pedonal por motivos de prevenção.

A medida foi tomada pela Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, em estreita articulação com a Polícia Marítima e o Serviço Municipal de Proteção Civil do Funchal.

De acordo com a nota de imprensa emitida pela instituição, a decisão tem um carácter preventivo e visa salvaguardar a integridade física de quem habitualmente frequenta aquela infraestrutura costeira.

Nos próximos dias, serão mobilizadas equipas para a realização de diversos trabalhos técnicos no local. Estas intervenções servirão para "aferir as reais condições de segurança" do passadiço, servindo de base para uma eventual e futura reabertura ao público.

A Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento apela ainda à compreensão e à colaboração de toda a população face aos incómodos causados. A entidade sublinha ainda que se trata de uma "decisão responsável, que visa garantir a segurança e o bem-estar de todos".