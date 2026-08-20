AD Machico - AD Camacha com honras de transmissão no Canal 11
Jogo da primeira eliminatória da Taça de Portugal, marcado para dia 30 de Agosto às 11 horas em Machico, tem honras de transmissão televisiva.
A Taça de Portugal Generali Tranquilidade tem a ronda inaugural entre 28 e 30 de Agosto, ficando, contudo, apenas concluída no dia 6 de Setembro quando o O Elvas CAD receber o GD São Roque.
Nesta primeira eliminatória a Federação Portuguesa de Futebol divulgou ontem os jogos que terão honras de transmissão televisiva.
Entre os cinco que serão transmitidos pelo Canal 11, de destacar o duelo madeirense entre AD Machico e AD Camacha e que está agendado para a manhã de domingo, 30 de Agosto, no Estádio de Machico.
Tal como aconteceu na jornada inaugural da série 2 do Campeonato de Portugal, no encontro entre tricolores e o 'estreante nacional', Estrela da Calheta, o Canal 11 volta a 'viajar' até à Madeira para fazer a cobertura de um duelo 100% madeirense.
Quanto aos restantes encontros com transmissão televisiva, o primeiro tem lugar no dia 28, sexta-feira, entre o Beira-Mar e oUnião de Lamas, a realizar no Estádio Municipal de Aveiro, a partir das 20 horas, e que será o pontapé de saída da edição 87 da ‘Prova Rainha’.
No dia seguinte, sábado, 29 de Agosto estão agendados os restantes: UD Oliveirense-SC Penalva do Castelo às 11 horas; Fátima-Benfica de Castelo Branco às 17 horas e Paços de Ferreira-AD Fafe às 20 horas.
De referir que o outro clube madeirense, o Estrela da Calheta, ficou isento da primeira eliminatória pelo que fará a sua estreia na prova na ronda seguinte, onde irá jogar no seu reduto diante do vencedor do jogo entre Vianense, da Liga 3 e Minas Argozelo, clube que joga no campeonato distrital de Bragança