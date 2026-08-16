Eduardo Pestana e Solange Nunes vencem Grande Prémio Art’ Camacha

Eduardo Pestana, da Associação Desportiva e Cultural do Jardim da Serra (AJS), e Solange Nunes, do Grupo Desportivo do Estreito (GDE), foram os vencedores do XV Grande Prémio Art’ Camacha, disputado na manhã deste domingo.

Na competição masculina, Eduardo Pestana cortou a meta em 19.31 minutos, superando por escassos cinco segundos Pedro Prioste, do Ludens Clube de Machico (LCM-M), segundo classificado. O pódio ficou completo com Edwin Nunes, da Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena (ADRAP), que concluiu a prova em 19.45.

Em femininos, Solange Nunes venceu com o tempo de 22.34 minutos. Joana Soares, da AJS, foi segunda classificada, com 22.41, enquanto Catarina Dinis, do Clube de Atletismo do Funchal (CAFH), terminou na terceira posição, com 25.27.

A prova voltou a reunir atletas de vários clubes da Região e integrou mais uma vez o calendário do atletismo madeirense, proporcionando uma manhã de forte competitividade nas estradas da Camacha.