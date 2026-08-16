Nacional recebe Estoril com uma alteração no 11

O Nacional entra esta tarde (15h30) em campo frente ao Estoril com um 4-3-3, numa partida da segunda jornada da Liga Portugal Betclic, marcada para o Estádio da na Madeira. A equipa alvinegra apresenta algumas das suas principais opções desde o início, com Leo Santos a assumir a braçadeira de capitão, e uma alteração em relação ao 11 contra o Santa Clara (2-2). Sai Joel Silva e entra Filipe Soares para o meio-campo.

Renato Marin é o guarda-redes escolhido, enquanto Markus Jensen, Zé Vítor, Leo Santos e Wesley Andrade integram a linha defensiva. No meio-campo surgem Liziero, Matheus Dias e Pablo Ruan, ficando a frente de ataque entregue a Daniel Júnior, Miguel Baeza e, como referido, Filipe Soares.

Do outro lado, o Estoril apresenta-se com um 4-2-3-1, tendo Joel Robles na baliza. A defesa é formada por Ricard, Ferro, Sierra e Fernando Gastañaga, com João Carvalho e Xeka no duplo pivô. Mais adiantados aparecem Rafik Guitane, Tsoungui e André, atrás do ponta-de-lança Begraoui.

O encontro começa dentro de meia-hora, na Choupana, com o Nacional à procura de somar a primeira vitória da temporada diante do 'conjunto da Linha'. A partida integra a segunda jornada do campeonato, que arrancou no passado fim-de-semana, tendo os alvi-negros arrancado um empate nos Açores.