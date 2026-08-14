João Moutinho reforça projecto de formação da AD Galomar

João Moutinho é o novo coordenador geral da formação da Associação Desportiva Galomar, assumindo um papel de destaque na nova etapa do projecto desportivo do clube madeirense.

Natural de Aveiro e treinador de Nível III, Moutinho conta com várias décadas de experiência no basquetebol português, num percurso que combina a alta competição, a formação de jovens atletas e a coordenação técnica de estruturas desportivas.

Acredito que todos juntos podemos fazer evoluir os nossos atletas. É esse o objectivo que me leva para o Galomar como tem sido com outros clubes. Muito trabalho, compromisso, intensidade, com persistência acredito no trabalho que iremos fazer todos juntos. Estou muito feliz, satisfeito pelo convite e muito, muito empenhado para que todos juntos trabalhemos para o bem do clube e para o bem dos nossos atletas. João Moutinho

Ao longo da carreira, passou por diferentes contextos competitivos e esteve ligado a clubes históricos da modalidade, desempenhando funções como treinador principal de equipas seniores masculinas e femininas, treinador de formação e coordenador de departamentos e projectos desportivos.

A experiência, a capacidade de liderança e o conhecimento do basquetebol são apontados pela AD Galomar como algumas das principais características que estiveram na escolha do técnico para liderar a área da formação.