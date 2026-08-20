Câmara de Machico quer ajudar a reactivar Festa da Uva no Porto da Cruz e propõe novo modelo para 2027

A Câmara Municipal de Machico manifestou publicamente esta quinta-feira a intenção de reactivar a Festa da Uva e do Agricultor no Porto da Cruz a partir de 2027, assumindo a disponibilidade para organizar o evento em parceria com a Casa do Povo local ou até de assumir directamente a sua realização. A posição surge na sequência do cancelamento do certame este ano, motivado pela ausência de candidatura por parte da Casa do Povo do Porto da Cruz, e não por falta de apoios financeiros.

O Município acolheu de forma positiva a abertura demonstrada pela Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura para integrar a iniciativa no calendário oficial das festividades do Vinho da Madeira.

192 mil euros para celebrar o Vinho Madeira Evento decorre entre os dias 23 de Agosto e 13 de Setembro

A autarquia defende que a continuidade desta celebração é fundamental para homenagear o trabalho histórico dos agricultores locais na produção de uva e do tradicional vinho americano.

A proposta da autarquia passa por criar um projecto cultural mais abrangente para a freguesia, estruturado em dois momentos centrais do ciclo vinícola: Festa da Uva e do Agricultor, focada na apanha da uva e na fase inicial de produção do vinho; e Festa de São Martinho, centrada na prova e celebração do produto final.

A Câmara reitera o compromisso de revalorizar o vinho americano e a produção vitivinícola, promovendo a marca do concelho e elevando a tradição cultural da freguesia no panorama regional.