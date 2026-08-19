Fogo que deflagrou em Torre de Moncorvo dominado desde as 21h50

O incêndio que deflagrou no sábado em Torre de Moncorvo e alastrou para Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança, foi dado como dominado pelas 21:50 de hoje, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Miguel Fonseca, comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Douro, referiu à Lusa que o fogo foi dado como dominado pelas 21:50 de hoje após um dia de "muito trabalho".

"Felizmente os trabalhos evoluíram de forma bastante positiva, muito pela ação dos operacionais e das máquinas de rasto no terreno e dos meios aéreos, permitindo que chegasse a esta altura com o perímetro todo fechado", destacou.

Miguel Fonseca salientou que há ainda alguns pontos quentes, o que vai obrigar a manter os operacionais no terreno para os trabalhos de consolidação e rescaldo que vão decorrer "nos próximos dias".

O fogo deflagrou no sábado em Torre de Moncorvo e mantinha hoje à tarde uma frente ativa no concelho de Carrazeda de Ansiães, para onde se alastrou no domingo e que foi agora debelada.

O comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Douro sublinhou ainda à Lusa que não havia registo de feridos ou danos em infraestruturas.

De acordo com o sítio na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 22:20 mantinham-se no terreno 477 operacionais, apoiados por 158 viaturas.