Mais de 950 bombeiros combatem quatro fogos no Norte do país

Mais de 950 operacionais combatiam hoje, pelas 17:45, quatro incêndios nos distritos de Bragança, Vila Real, Viana do Castelo e Porto, sendo o fogo de Torre de Moncorvo o que mais meios mobilizava, segundo a Proteção Civil.

De acordo com informação disponível no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio que começou às 18:58 de sábado na freguesia de Cabeça Boa, no concelho de Torre de Moncorvo, distrito de Bragança, mobilizava 375 operacionais, 124 viaturas e quatro meios aéreos.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Torre de Moncorvo mostrou-se esperançoso que o incêndio que deflagrou no concelho na tarde de sábado seja dominado hoje durante o período da noite.

Já o fogo que deflagrou às 04:04 de domingo em Ardãos, no concelho de Boticas, distrito de Vila Real, e chegou hoje de manhã a entrar em fase de resolução, voltou a estar ativo durante a tarde.

Ao final da tarde entrou novamente em fase de resolução, mas continuam no terreno 236 operacionais, 82 viaturas e dois meios aéreos.

Em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, o incêndio que começou às 14:26 de domingo na Senhora da Rocha tinha pelas 16:20 uma frente ativa, mas com os trabalhos a decorrer de "forma favorável", como indicou à Lusa o comandante dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo.

Pelas 17:45 encontravam-se a combater o fogo de Ponte de Lima 163 operacionais, apoiados por 54 viaturas e um meios aéreos.

No distrito do Porto, o incêndio que deflagrou hoje de manhã na vila de Sobrado, concelho de Valongo, mobilizava ao final da tarde 180 operacionais, apoiados por 57 viaturas e um meio aéreo.

Pelas 16:30, fonte do município indicou que o fogo tinha duas frentes ativas e obrigou ao corte da Estrada Nacional 209 junto ao sítio do Penido, não havendo, contudo, registo de habitações em risco.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda e Coimbra estão hoje e terça-feira sob aviso laranja devido à previsão de tempo quente.