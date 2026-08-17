Mais de 750 bombeiros combatem quatro incêndios no norte do país

Mais de 750 bombeiros combatiam às 07:00 quatro incêndios nos distritos de Bragança, Vila Real, Viana do Castelo e Porto, sendo o fogo de Torre de Moncorvo o que mais meios mobilizava, segundo a proteção civil.

De acordo com informação disponível no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio que começou às 18:58 de sábado na freguesia de Cabeça Boa, no concelho de Torre de Moncorvo, Bragança, mobilizava 337 operacionais com o apoio de 110 veículos, e alastrou ao concelho vizinho de Carrazeda de Ansiães.

Imagens impressionantes do violento incêndio em Torre de Moncorvo! pic.twitter.com/zq26Cne6yp — Jeff Nascimento (@Jeffers78017291) August 16, 2026

Às 07:00 estava também por dominar, o fogo que deflagrou às 04:04 de domingo em Ardãos, no concelho de Boticas, no distrito de Vila Real, mobilizando 236 operacionais, com o apoio de 83 veículos.

Também o incêndio que deflagrou às 14:26 de domingo na Senhora da Rocha, Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, estava por dominar, mobilizando 137 operacionais, com o auxílio de 43 meios terrestres.

Segundo a ANEPC, às 07:00 estava ainda ativo o fogo que começou às 14:08 de domingo em Vila Boa de Quires e Maureles, no concelho de Marco de Canaveses, no distrito do Porto, estando a ser combatido por 51 operacionais, com o apoio de 16 veículos.

Quanto ao fogo que lavrava desde cerca das 15:15 de domingo no concelho de Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, e que chegou a mobilizar 124 operacionais e 39 veículos, entrou em resolução durante a madrugada.