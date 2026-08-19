Dominado fogo em Santo Tirso

O incêndio que deflagrou na segunda-feira em Rebordões, no concelho de Santo Tirso, encontra-se dominado desde as 18:40, disse hoje à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia.

Num balanço feito à Lusa pelas 19:00, o comandante Cristiano Moreira explicou que o incêndio já se encontrava dominado "há cerca de 20 minutos", estando apenas ativa uma frente, mas já com "pouca intensidade".

De acordo com o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 19:00 estavam no combate às chamas 211 operacionais, apoiados por 66 meios terrestres e dois meios aéreos.

Ao início da tarde de terça-feira, já tinham ardido 900 hectares neste incêndio, que chegou a ter quatro frentes ativas.

De acordo com declarações prestadas à RTP pelas 13:30 de terça-feira pelo comandante dos Bombeiros Voluntários Tirsenses, Vítor Pinto, na segunda-feira o fogo deflagrou numa "encosta muito íngreme" e foi-se espalhando por uma área muito grande, o que resultou no "desgaste dos meios".

Para além da topografia, o comandante apontava a "meteorologia muito severa, as temperaturas muito altas e os ventos de leste" como os "combustíveis" que estavam a dificultar o combate às chamas.

Nos últimos três dias, o incêndio de Santo Tirso, em conjunto com o incêndio em Torre de Moncorvo e Arouca, foi dos principais fogos ativos no país.

Hoje, pelas 16:00, estes três incêndios na região Norte mobilizavam cerca de 1.250 operacionais, mais de 400 viaturas e 13 meios áreos.

E, no dia em que foi notícia um despiste em Arouca, que feriu os quatro tripulantes, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) disse que cerca de 270 bombeiros ficaram feridos em teatros de operações desde o início do ano.

"Até ao momento, a LBP tem conhecimento de cerca de 270 bombeiros, desde o dia 01 de janeiro até agora, considerados feridos nos teatros de operações", afirmou hoje António Nunes à Lusa, salientando que é necessário distinguir os diferentes tipos de incidentes.