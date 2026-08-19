Uma frente activa em Alijó mas a ceder aos meios

O incêndio que deflagrou hoje na zona de Presandães, no concelho de Alijó, mantém uma frente ativa, mas a ceder aos meios, tendo cinco bombeiros ficado com ferimentos ligeiros durante o combate, segundo o comandante das operações.

O fogo começou às 17:09 neste concelho do distrito de Vila Real e atingiu uma zona de mato e pinhal adulto, partindo-se em duas frentes, que lavraram com intensidade empurradas pelo vento forte.

"Com o empenhamento de meios aéreos e terrestres, neste momento o incêndio está apenas com uma frente ativa a ceder a meios, com máquinas de rasto a trabalho, e o outro setor já se encontra em trabalhos de consolidação e rescaldo", afirmou João Rocha, comandante das operações de socorro (COS) e segundo comandante dos bombeiros de Sanfins do Douro.

O responsável disse que não houve aldeias em risco, nem necessidade de retirar residentes.

"Houve sim uma fase em que a dinâmica do próprio incêndio e a progressão que atingiu causou-nos alguns problemas, com a meteorológica à mistura, passamos um mau bocado, mas, com a estratégia que foi definida, conseguimos ancorar o incêndio", referiu.

Pelas 23:00, o fogo estava com uma frente ativa a ceder aos meios, enquanto a outra já estava dominada e com trabalhos de consolidação, rescaldo e operacionais já em vigilância.

João Rocha disse ainda que, durante o combate, cinco bombeiros sofreram ferimentos e dois deles foram assistidos no hospital por precaução.

Por causa das operações de combate, a estrada variante entre Alijó e a Chã permanecia à mesma hora fechada ao trânsito.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 23:15 estavam mobilizados para este fogo 118 operacionais e 36 operacionais, não se prevendo neste momento um reforço de meios.