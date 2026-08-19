Fogo de Arouca com três frentes ativas, duas com mais intensidade

O incêndio que deflagrou na segunda-feira em Arouca mantinha pelas 23:15 de hoje três frentes ativas, duas a arder com intensidade e uma com os trabalhos a decorrerem favoravelmente, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Num balanço pelas 23:15 de hoje, fonte da Proteção Civil indicou à lusa que duas das frentes, expostas a leste, têm "alguma atividade e dimensão", perspetivando-se "muito trabalho durante a noite".

A outra frente do fogo que deflagrou às 21:50 de segunda-feira em Bouceguedim, na freguesia de Moldes, Arouca, no distrito de Aveiro, estava hoje à noite "a arder com pouca intensidade e os trabalhos a decorrerem favoravelmente".

De acordo com a mesma fonte, os trabalhos estão a ser condicionados pela orografia, sendo este o principal problema devido aos "terrenos bastante acidentados, algumas zonas de escarpa que não permite que os operacionais entrem nas linhas de incêndio", situação que dificulta "a própria movimentação" dos operacionais e meios terrestres.

Pelas 23:30 de hoje, o fogo em Arouca mobilizava 611 operacionais, apoiados por 205 meios terrestres, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Fontes da Proteção Civil tinham adiantado anteriormente à Lusa que o incêndio já consumiu 1.300 hectares de floresta.

Pelas 04:00 de hoje, um acidente de viação causou ferimentos em quatro bombeiros da corporação de voluntários de Arouca, com idades dos 31 aos 54 anos, que se deslocavam para o teatro de operações, segundo fonte da autarquia.

Fonte hospitalar detalhou depois que todos esses bombeiros constituíam casos de "politrauma grave".