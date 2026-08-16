Fogo de Vinhais dominado hoje de manhã

O incêndio que lavra desde a madrugada de sábado em Vinhais, no distrito de Bragança, estava dominado pelas 07:50 de hoje, segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com a mesma fonte, pelas 08:00 permaneciam no terreno, em Vinhais, 186 operacionais, apoiados por 71 viaturas.

Ainda de acordo com o oficial de operações da ANEPC, Paulo Santos, às 07:50 estavam por dominar incêndios em Chaves (Vila Real) e em Torre de Moncorvo (Bragança), que lavravam em "pequenas frentes"

"A maior parte do perímetro nestes incêndios já está dominado e em rescaldo, temos apenas umas pequenas frentes ativas que se desenvolvem em zonas de difícil acesso e que pensamos que com a atuação dos meios aéreos na parte da manhã, e com o apoio das equipas terrestres, possam ser dominados durante as próximas horas", disse.

O fogo na União de Freguesias de Moimenta e Montouro, no concelho de Vinhais, distrito de Bragança, cujo alerta foi dado às 04:36 de sábado, causou ferimentos em cinco bombeiros locais, após a viatura em que seguiam ter sido consumida na totalidade pelas chamas no sábado.

Dois homens, com 45 e 47 anos, ficaram com ferimentos graves e foram transportados por via terrestre, por limitações dos meios aéreos, para uma unidade hospitalar no Porto, e duas mulheres e um outro homem, com idades entre os 18 e os 47 anos, foram transportados para o Hospital de Bragança.

Este incêndio levou à retirada de habitantes da aldeia de Dine para Moimenta "por precaução", que regressaram às suas casas na noite de sábado.