Euro volta às subidas e aproxima-se de 1,17 dólares

O euro voltou ontem às subidas e aproximou-se de 1,17 dólares, no mesmo dia em que os EUA suspenderam temporariamente a entrada em vigor das tarifas sobre as importações do Canadá, após ter sido alcançado um acordo.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1670 dólares, quando na terça-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1580 dólares.

O euro também subiu em comparação com a libra e com o iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,1605 dólares.

Na sessão de ontem, o euro oscilou entre 1,1570 e 1,1677 dólares.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem a suspensão por três dias da entrada em vigor das tarifas aduaneiras de 50% sobre as importações do Canadá, avançando que os dois países alcançaram um acordo comercial abrangente.

"Suspendi os direitos aduaneiros de 50% contra o Canadá por uma duração de três dias, dado que o Canadá e os Estados Unidos, sob reserva da finalização dos documentos, concluíram um acordo!", escreveu o chefe de Estado norte-americano na sua rede social Truth Social.

A medida punitiva, cuja entrada em vigor estava inicialmente prevista para meados de agosto, abrange cerca de 20 mil milhões de dólares (17,2 mil milhões de euros) em bens canadianos, afetando produtos que vão desde o cimento e o setor automóvel até às bebidas alcoólicas e equipamento desportivo.

A lista de produtos afetados inclui cimento, vinho, cerveja, bens do setor automóvel e tacos de hóquei no gelo, deixando de fora setores como a energia, a potassa, os minerais críticos e o peixe.

A Casa Branca justificou a imposição das tarifas invocando "tratamento discriminatório" e práticas comerciais desleais por parte de Otava em relação a produtos norte-americanos, designadamente nos setores automóvel, lácteo e do álcool, além do boicote das províncias canadianas a bebidas americanas.

Divisas....................quarta-feira.................terça-feira

Euro/dólar.................1,1670....................1,1580

Euro/libra.................0,85729..................0,85518

Euro/iene...................184,83...................184,78

Dólar/iene..................158,37...................159,57