Menino encontrado sozinho na rua em Braga e irmã entregues à Segurança Social

O menino de 3 anos encontrado na madrugada de hoje sozinho na via pública nas proximidades da sua residência, em Braga, e a irmã de 15 anos foram entregues à guarda da Segurança Social, revelou a PSP.

Em comunicado, a PSP acrescenta que os factos foram participados ao Ministério Público.

A mãe dos menores foi constituída arguida.

O menino estava desde o fim de semana à guarda da irmã, de 15 anos, depois de a mãe se ter ausentado.

A irmã do menino chegou ao local pouco tempo depois, alegando que tinha ido comprar comida.

Os polícias que tomaram conta da ocorrência assumiram, "desde o primeiro instante, como prioridade absoluta e inegociável a salvaguarda da integridade física e do bem-estar emocional do menor", sublinha o comunicado.

Asseguraram "de pronto o acolhimento, o conforto e a segurança da criança, protegendo-a de todos os riscos inerentes à sua exposição desacompanhada num ambiente noturno".

"A atuação dos polícias no terreno focou-se em transmitir tranquilidade ao menor, enquanto se procedia à averiguação da situação", acrescenta o comunicado.

Diz ainda que, "atendendo à sensibilidade do cenário e ao dever institucional de garantir a segurança de ambos os menores, a PSP encetou de forma célere um conjunto de diligências de investigação que culminaram na localização da progenitora", que está indiciada por um crime de exposição ou abandono.

Tanto o menino como a irmã foram conduzidos ao Hospital de Braga, por precaução, encontrando-se ambos bem.

O pai das crianças esteve envolvido em casos de violência doméstica e chegou a estar detido no Estabelecimento Prisional de Braga, onde foi encontrado morto recentemente.

Contactada pela Lusa, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Braga disse que a situação daqueles menores está sob alçada de uma Equipa Multidisciplinar de Apoio Técnico (EMAT) ao tribunal daquela comarca.

Trata-se de uma equipa especializada da Segurança Social, integrada por profissionais como assistentes sociais e psicólogos, que apoia os tribunais em processos de promoção, proteção e tutelar cível de crianças e jovens.