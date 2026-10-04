Amanhã assinala-se o Dia Mundial dos Professores. Uma data que a Associação Nacional de Professores – Secção da Madeira (ANP Madeira) comemora este ano com uma iniciativa de homenagem e reconhecimento a todos os Educadores e Professores da Região Autónoma da Madeira e do Porto Santo.

Com o objectivo de fazer chegar directamente aos docentes uma mensagem de gratidão, reconhecimento e valorização, a ANP Madeira promoveu uma iniciativa simbólica que levou às entradas das escolas da Região uma mensagem especialmente dirigida aos profissionais da Educação.

Assim, as escolas da Região passaram a contar com uma faixa de homenagem aos professores, reconhecendo publicamente o trabalho, a dedicação, o empenho e o compromisso que estes profissionais demonstram diariamente na construção da Educação e no acompanhamento das novas gerações.

Mais do que assinalar uma data, a iniciativa pretende constituir uma homenagem que permanecerá ao longo de todo o ano lectivo. As faixas ficarão colocadas nas escolas, permitindo que a mensagem de reconhecimento esteja diariamente presente e seja partilhada por professores, alunos, famílias e restantes membros das comunidades educativas.

Para a ANP Madeira, este gesto pretende transmitir uma ideia simples: cada escola é também um lugar onde deve estar presente o reconhecimento por aqueles que, todos os dias, ensinam, educam, acompanham, orientam e contribuem para transformar vidas.

O presidente da ANP Madeira, Professor Luis Alves, sublinha o significado da iniciativa: “Queremos que todos os professores da Madeira e do Porto Santo saibam que o seu trabalho é reconhecido e valorizado. Esta é uma forma simples, mas muito significativa, de dizer obrigado a quem todos os dias educa, ensina, acompanha e transforma vidas. Queremos deixar esta mensagem em todas as escolas e fazer com que ela permaneça presente durante todo o ano lectivo.”

Segundo bota à imprensa, a iniciativa insere-se igualmente no trabalho de proximidade que a ANP Madeira tem vindo a desenvolver junto das comunidades educativas. Ao longo dos últimos meses, a Associação tem realizado visitas a estabelecimentos de educação e ensino da Região, procurando ouvir as direções das escolas, os educadores e os professores e conhecer directamente as suas preocupações, dificuldades e propostas.

Este contacto directo com a realidade das escolas tem permitido à ANP Madeira reforçar a sua intervenção na defesa da profissão docente e na procura de respostas para os desafios que atualmente se colocam à Educação na Região. Para a Associação, valorizar os professores é também valorizar a escola pública, a Educação e o futuro da Madeira e do Porto Santo.

Neste Dia Mundial dos Professores, a ANP Madeira pretende, por isso, prestar uma homenagem a todos os Educadores e Professores, sem exceção, independentemente do nível de ensino, da escola ou do concelho onde exercem a sua missão. A colocação das faixas representa, assim, um gesto simbólico de homenagem, proximidade e reconhecimento, mas também a vontade de deixar algo concreto em cada escola e uma mensagem que possa chegar a todos os docentes.

"Esta homenagem é para todos vós. Obrigado pelo vosso trabalho, pela vossa dedicação e pelo compromisso diário com a Educação", acrescenta.

Segundo a ANP Madeira, fica desta forma reafirmado o seu compromisso de continuar próxima dos educadores, professores, escolas e comunidades educativas, ouvindo, acompanhando e defendendo aqueles que diariamente fazem da Educação uma prioridade e desempenham um papel fundamental na construção do futuro da Região.