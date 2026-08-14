Jovem que matou mãe em Algés e irmã seriam vítimas de maus-tratos

O jovem detido na quinta-feira em Algés, concelho de Oeiras, por suspeita de matar a mãe, e a sua irmã de 4 anos seriam vítimas de maus-tratos por parte da progenitora, avançou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

"O contexto que levou à ocorrência do crime estará relacionado com eventuais maus-tratos físicos e psicológicos mantidos pela vítima em relação aos dois filhos", apontou a PJ, em comunicado.

Tendo em conta a sua idade, que o torna inimputável criminalmente, o jovem "pernoitou num centro educativo situado na Área Metropolitana de Lisboa e será presente no dia de hoje às autoridades judiciárias junto do Tribunal de Família e Menores de Cascais, para eventual aplicação de medida tutelar educativa", adiantou a PJ.

Conforme disse à Lusa fonte oficial da Polícia de Segurança Pública (PSP) na quinta-feira, às 17:35 o jovem alertou "ter discutido" com a mãe na quarta-feira, na Avenida Ivens, em Algés, distrito de Lisboa, e indicou que "durante a noite efetuou um 'mata-leão' [asfixia no pescoço com o braço, por trás], provocando-lhe a morte".

Meios policiais e de socorro que se deslocaram para o local confirmaram que a vítima, de 33 anos, estava morta desde quarta-feira, acrescentou a fonte.

Na habitação encontrava-se também a irmã do suspeito, e filha da vítima, de 4 anos.

O adolescente foi detido pela PSP, mas a Polícia Judiciária foi acionada e identificou o menor de 15 anos, de nacionalidade estrangeira, por fortes indícios de homicídio qualificado na forma consumada.