Grupo de trabalho da Segurança Social defende planos de pensões profissionais automáticos

O grupo de trabalho criado para estudar a sustentabilidade da Segurança Social defendeu hoje a adoção de planos de pensões profissionais de adesão automática, que permitem a renúncia.

Segundo o coordenador do grupo, Jorge Bravo, esta medida seria importante "para complementar a pensão pública, não para a substituir", defendeu na apresentação do relatório hoje, em Lisboa.

Em causa estão "veículos de poupança para a reforma, em que os trabalhadores elegíveis são inscritos por defeito, aquando da celebração de um contrato de trabalho, ou para os que já existem, é feita a inscrição automática, sendo elegíveis para o sistema, mantendo estes, contudo, sempre a opção de, não querendo participar, exercer uma cláusula de renúncia".