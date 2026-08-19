'O Meu Abismo' de Ana Isabel Nunes na Feira do Livro do Porto

A escritora madeirense Ana Isabel Nunes estará presente na Feira do Livro do Porto, nos Jardins do Palácio de Cristal, no próximo dia 22 de Agosto, pelas 17 horas, no stand 22 da Oficina da Escrita, para uma sessão de autógrafos e divulgação do seu conto 'O Meu Abismo'.

"Sinto uma enorme gratidão pelo acolhimento que O Meu Abismo tem recebido e, sobretudo, pelos leitores, que têm sido sempre tão afáveis e carinhosos comigo. Perceber que a história chegou às pessoas e criou uma ligação com elas tem, para mim, um valor imenso", afirma Ana Isabel Nunes.

Lançado em Março deste ano, na Madeira, 'O Meu Abismo', publicado pela Oficina da Escrita, tem marcado presença em diferentes iniciativas literárias. Em maio, esteve igualmente presente na Feira do Livro de Lisboa.