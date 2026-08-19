Até 30% de desconto em óculos de sol
Com o Verão a convidar a dias de sol e a momentos ao ar livre, a Alain Afflelou Óptico do Centro Comercial Anadia apresenta uma campanha especial dedicada aos óculos de sol, com descontos em várias marcas de referência.
Durante a campanha, os clientes podem encontrar 30% de desconto em óculos de sol Ray-Ban e 20% de desconto nas restantes marcas de sol seleccionadas, uma oportunidade para renovar os óculos e completar o visual da estação mais quente do ano.
A oferta abrange um vasto conjunto de marcas reconhecidas no mundo da moda e da óptica, entre as quais Michael Kors, Vogue, Emporio Armani, Oakley, Polaroid, Versace, Timberland, Persol, Carrera, Dolce & Gabbana, KARL LAGERFELD, Lacoste, Liu Jo e Longchamp, entre outras.
A campanha decorre na loja Alain Afflelou Óptico, localizada nas lojas 47 e 48 do Centro Comercial Anadia, permitindo aos visitantes conhecer de perto as diferentes colecções e encontrar o modelo que melhor se adapta ao seu estilo.
Além da componente estética, a escolha de bons óculos de sol é também importante para a protecção dos olhos, tornando esta campanha uma oportunidade para aliar protecção, conforto e moda.
A Alain Afflelou é uma rede internacional de óptica em regime de franquia, com uma oferta diversificada de produtos e serviços na área da visão.
Para conhecer a oferta da marca e consultar mais informações, visite: afflelou.pt.
Alain Afflelou Óptico – Centro Comercial Anadia, lojas 47
e 48.
Uma oportunidade para aproveitar o verão com grandes marcas e descontos especiais em óculos de sol.
Alain Afflelou Óptico
Rua Visconde Anadia 27, CC Anadia, Loja 47 e 48.
9050-020
Telefone: 291 657638
Site: https://www.afflelou.pt/