Terminou com sucesso a clínica de ténis 'Piti Borges' no Porto Santo Racket Center

Terminou hoje, no Porto Santo Racket Center, a clínica de ténis organizada pelo ex-tenista madeirense, Piti Borges.

Nesta edição de 2026, a clínica teve a participação de sete jovens e possivelmente futuros praticantes desta modalidade.

O DIÁRIO pode constatar, ao longo dos três dias de aulas, o entusiasmo dos jovens na sua primeira abordagem à modalidade, e satisfação do orientador, que desde logo pôs à vontade todos os participantes, o que revelou uma intensa harmonia dentro de campo onde decorreu a clínica.

De salientar que os sete participantes obtiveram o certificado de participação desta clínica de ténis na Ilha Dourada.

Também houve sempre nestas três manhãs destes três dias de iniciação ao ténis, muitas pessoas a assistir às aulas. De referir que é intenção de Piti Borges e do Porto Santo Racket Center continuar com esta parceria nos próximos anos.