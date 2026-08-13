Campismo de volta ao Porto Moniz

O Parque de Campismo do Porto Moniz reabre ao público, esta sexta-feira, depois de ter estado encerrado nos últimos meses para a realização de obras de reabilitação e renovação da infraestrutura.

A empreitada, que rondou os 80 mil euros, visou a reabilitação e renovação dos componentes estruturais da ponte de acesso ao parque de campismo, das varandas do parque e substituição das luminárias.

O executivo municipal, liderado pro Olavo Câmara, visitou, esta quinta-feira, o parque de campismo de forma a conferir os trabalhos realizados no espaço, que levaram ao seu encerramento durante os últimos meses.

A ponte já está no local há pelo menos 20 anos. Por isso, interessava fazer uma avaliação profunda sobre a estabilidade da mesma bem como proceder à substituição de todos os componentes ferrosos existentes na estrutura Olavo Câmara, presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz

"É com muito gosto que voltamos a disponibilizar o nosso parque de campismo a todos aqueles que dele queiram usufruir, depois de termos encontrado a necessidade da realização destas obras, logo no início do mandato, com o objectivo garantir a este executivo que, nos próximos quatro anos, esta infraestrutura não necessitará de qualquer intervenção, dando-nos ainda a garantia de bom funcionamento até ao final do mandato", refere o autarca.

O Parque de Campismo do Porto Moniz é a única infraestrutura do género existente em toda a Região Autónoma da Madeira, funcionando sob a gestão da Câmara Municipal de Porto Moniz. Naquela infraestrutura é disponibilizada, aos campistas, área para acampamento, balneários com água quente, sanitários, zonas de churrasco e confecção de refeições, cacifos, pontos de eletricidade junto às tendas, mediante pedido, e zona com wi-fi.