Emirados emitem alerta à população devido a "ameaças de mísseis"

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) emitiram hoje, pela primeira vez em cerca de um mês, um alerta através dos telemóveis, pedindo à população que procure abrigo devido a "ameaças de mísseis".

"Devido à situação atual e às ameaças de mísseis, dirija-se imediatamente para um local seguro no edifício protegido mais próximo", aconselhou o Ministério do Interior dos EAU na mensagem enviada à população.

Este foi o primeiro alerta deste tipo desde um falso aviso emitido em julho, tendo o anterior alerta efetivo sido enviado em junho.

O Ministério da Defesa informou ter "detetado uma ameaça de míssil dirigida contra o país".

A medida surge num contexto de forte tensão na região do Golfo, onde os EAU já foram alvo de ataques com mísseis e drones atribuídos ao regime do Irão desde o agravamento do conflito regional.

As defesas aéreas dos EAU intercetaram anteriormente vários projéteis lançados a partir do Irão, enquanto alertas de emergência foram enviados à população em episódios anteriores.

Os países do Golfo reforçaram as medidas de segurança perante a intensificação dos ataques iranianos na região, que também atingiram ou ameaçaram outros Estados, incluindo a Arábia Saudita e o Qatar.

Os Emirados têm recorrido aos sistemas de defesa aérea para intercetar mísseis antes de estes atingirem o território, num cenário de crescente receio de alargamento das hostilidades.

O Irão e os Estados Unidos tentam desde junho pôr termo à guerra desencadeada pela ofensiva militar israelo-americana, lançada em 28 de fevereiro contra a República Islâmica.

Teerão retaliou com o bloqueio do estreito de Ormuz e com ataques a bases e outros interesses norte-americanos na região, o que alastrou o clima de conflito a grande parte do Médio Oriente.

O recrudescimento dos ataques entre os Estados Unidos e o Irão nas últimas semanas ditou o fracasso do memorando de entendimento que tinham negociado em junho, sob mediação do Paquistão.