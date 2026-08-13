Roménia desliga central nuclear devido a baixo caudal do Danúbio

A central nuclear de Cernavoda, na Roménia, iniciou os procedimentos para ser desligada totalmente, devido à descida do nível de água no rio Danúbio, informou hoje em comunicado a companhia nacional Nuclearelectrica.

A central, a única na Roménia, tinha no final de julho desligado um dos seus dois reatores, devido à falta de água no rio para fazer o arrefecimento dos reatores.

Esta será primeira paralisação completa da central nuclear que fornece um quinto da produção total de eletricidade do país.

As autoridades romenas apelaram ao "consumo responsável" de energia, que deverá ser garantida por fontes alternativas e importações, segundo a Agência France-Press (AFP).

A empresa não avançou uma data para a retoma da atividade da central.

A seca no Danúbio, que atravessa vários países da Europa de leste e central, é já considerada uma das piores de sempre, com o rio a atingir os níveis mais baixos de sempre na Hungria e na Roménia.

A Hungria já tinha sido também forçada a desligar, pela primeira vez, um reator refrigerado pelo Danúbio.