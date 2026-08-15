Mais de 85 milhões de pessoas em alerta para nova vaga de calor nos EUA
Mais de 85 milhões de pessoas continuam hoje sob alerta de calor grave ou extremo nos Estados Unidos (EUA), devido a uma onda de calor que se vai prolongar até à próxima semana, especialmente no sudeste do país.
Os termómetros deverão atingir os 40 graus Celsius na região durante o fim de semana, de acordo com o último boletim do Serviço Meteorológico Nacional (NWS, na sigla inglesa), que alerta que a sensação térmica poderá atingir os 46 graus Celsius.
Como resultado, quase 71 milhões de pessoas estão sob alertas de calor e quase 16 milhões continuam sujeitas a avisos de calor extremo.
"Vários dias consecutivos de stress térmico intenso podem levar a doenças", alertou o NWS, citado pela EFE, que prevê que as altas temperaturas se alastrem em direção à costa a partir de segunda-feira.
As previsões indicam que quase 100 milhões de pessoas podem estar sob alerta de calor grave ou extremo na quarta-feira, principalmente nos estados do Mississipi, Geórgia e Florida.
Os EUA atravessam um verão excecionalmente quente, marcado por diversas ondas de calor. Uma das mais severas começou no fim de semana de 04 de julho - Dia da Independência dos EUA - e resultou em aproximadamente 30 mortes.
O mês de julho do ano passado foi o mais quente já registado nos EUA, com uma temperatura média de quase 25 graus Celsius em todo o país, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla inglesa).
As altas temperaturas e as condições de seca também contribuíram para a deflagração e propagação de incêndios florestais. Quase três milhões de hectares já foram queimados este ano nos EUA, o número mais elevado da última década.