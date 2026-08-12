Eiras e Figueirinhas sem água devido a trabalhos na nova rede

O abastecimento de água está interrompido desde cerca das 10 horas desta quarta-feira em várias zonas da freguesia do Caniço. A suspensão afecta, entre outros locais, as Eiras e Figueirinhas e está relacionada com trabalhos previamente programados na rede pública.

A interrupção não resulta de qualquer avaria inesperada. A Câmara Municipal de Santa Cruz tinha anunciado antecipadamente a suspensão do fornecimento através de edital, publicado na segunda-feira, 10 de Agosto, informando que as Eiras, Abegoaria, Figueirinhas e Azenha ficariam sem água durante a manhã de hoje.

Em causa estão trabalhos integrados na empreitada de diminuição de perdas na rede pública de abastecimento de água, uma intervenção que está a permitir instalar uma nova rede naquela zona do Caniço.

Ao que foi possível apurar, durante a manhã foram realizados testes relacionados com a ligação da nova infra-estrutura aos ramais existentes, operação que obrigou ao corte temporário do abastecimento. Os trabalhos decorrem no terreno e a expectativa é que o fornecimento seja retomado depois de concluídas as operações necessárias e verificadas as condições da rede.

No edital, assinado pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, João Aragão, responsável pelo pelouro das Águas e Saneamento, a autarquia reconhece os incómodos provocados pela interrupção e manifesta a intenção de concluir os trabalhos com a maior brevidade possível.

A intervenção faz parte dos trabalhos destinados à redução das perdas de água no sistema público, implicando nesta fase operações de ligação entre a nova rede e os ramais que asseguram o abastecimento às habitações.