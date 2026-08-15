Número de mortos devido ao sismo na Colômbia subiu para 294

O número de mortos pelo sismo que atingiu a Colômbia na passada segunda-feira subiu para 294, mais seis do que na última contagem de sexta-feira, enquanto o número de desaparecidos aumentou para 320, segundo um boletim divulgado hoje pela Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres (UNGRD).

A agência aumentou ainda o número de feridos para 3.935 e informou que foram resgatadas 353 pessoas. O número de famílias afetadas atingiu as 54.008, representando 115.461 pessoas em 448 municípios de 15 dos 32 departamentos do país.

O número de casas destruídas aumentou de 12.504 para 14.493, enquanto outras 81.506 foram danificadas e 66 edifícios ruíram, sobretudo em Cali e Pereira, capitais dos departamentos de Valle del Cauca e Risaralda, respetivamente, dois dos mais atingidos.

Os prejuízos atingiram ainda 241 centros de saúde, 2.612 escolas e 3.621 centros comunitários, além de 298 estradas, 59 aquedutos, 44 pontes rodoviárias, cinco passadiços e cinco aeroportos.

O balanço inclui ainda 188 animais resgatados e 578 pessoas afetadas pelo sismo, que registou uma magnitude de 7,4, na escala de Richter, cujo máximo é 10, segundo o Serviço Geológico da Colômbia (SGC).

Este foi o sismo mais forte a atingir a Colômbia nos últimos 25 anos e afetou também os departamentos de Caldas, Quindío e Chocó, na região do Pacífico colombiano, onde se localizou o epicentro, no município de San José del Palmar.

De acordo com o Serviço Geológico da Colômbia (SGC), até à noite de sexta-feira última tinham sido registadas 256 réplicas, 17 delas com magnitude superior a 3,0 e duas acima de 4,0.

O vice-presidente colombiano, José Manuel Restrepo, vai viajar hoje para alguns dos municípios do norte do Valle del Cauca e Risaralda, que foram os mais afetados.