Banda Municipal de Santana assinala centenário com espectáculo especial
A Banda Municipal de Santana vai assinalar o seu centenário com um concerto comemorativo que contará com a participação especial da artista Sofia Escobar.
O espectáculo está marcado para este domingo, 16 de Agosto, pelas 18h30, na Praça da Cidade de Santana, num momento que pretende celebrar os 100 anos de história da formação musical e a sua ligação à comunidade.
O concerto integra a programação do Festival A Norte, através da iniciativa 'Extra A'Norte', e terá entrada livre.