JP-Madeira defende educação não formal e contacto com a natureza na formação dos jovens

A Juventude Popular (JP) da Madeira defendeu a valorização da educação não formal nas políticas de juventude, sustentando que o desenvolvimento das novas gerações deve ir além do ensino académico e da preparação para o mercado de trabalho.

A posição foi apresentada durante uma actividade de coasteering, iniciativa dinamizada para demonstrar o valor de experiências ao ar livre na promoção do trabalho em equipa, autonomia, responsabilidade e consciência ambiental.

Para a estrutura jovem do CDS-PP, o património natural e a geografia da Região Autónoma da Madeira, nomeadamente o mar e a montanha, devem ser aproveitados como ferramentas educativas. A organização apela ainda a uma maior articulação entre escolas, autarquias, clubes e associações para promover actividades nas áreas do desporto, voluntariado e cidadania.