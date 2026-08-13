Delfins brilharam em Santana
Os Delfins actuaram hoje à noite no Festival A’Norte, em Santana, num concerto que revisitou alguns dos temas mais marcantes dos mais de 40 anos de carreira da banda.
O espectáculo confirmou também a crescente projecção de um festival que tem vindo a afirmar-se no panorama cultural e musical da Região.
O regresso dos Delfins à Madeira acontece numa fase de novo impulso da actividade da banda, que interrompeu a carreira activa em 2009 e regressou aos palcos em 2019.
A actual digressão recupera um repertório que atravessou gerações e que continua a marcar o imaginário da música portuguesa, com temas como ‘Um Lugar ao Sol’, ‘Nasce Selvagem’, ‘Saber Amar’ e ‘Baía de Cascais’.
A noite incluiu ainda a actuação da 'prata da casa', como foi o caso do artista Franco, que animou a plateia presente.