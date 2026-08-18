PAN-Madeira organiza encontro sobre governação climática e sustentabilidade a 17 de Setembro

No próximo dia 17 de Setembro, entre as 10 e as 17 horas, o Colégio dos Jesuítas, no Funchal, acolhe o encontro 'Governação Climática e Sustentabilidade nos Territórios Insulares: Da Acção Local ao Impacto Global na Macaronésia'.

Promovida pelo PAN-Madeira, em parceria com o Instituto Politécnico de Portalegre (através do centro de investigação VALORIZA) e com a colaboração da Universidade da Madeira, a iniciativa vai cruzar ciência, políticas públicas e sociedade civil. O programa junta especialistas, representantes partidários e projectos locais em quatro painéis focados nos desafios climáticos e na cooperação insular.

Conforme explica o partido liderado por Mónica Freitas, o evento tem como objectivo colocar a Madeira no centro do debate sobre o futuro sustentável das ilhas e promover a participação ativa do público. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, estando já abertas através do formulário oficial disponibilizado pela organização.