Homem morre em acidente com viatura dos bombeiros em Amarante

Um homem morreu hoje na sequência de um acidente em Amarante que envolveu a viatura dos bombeiros locais e no qual ficaram feridos três operacionais, tendo o Ministério da Administração Interna manifestado profundo pesar pelo óbito.

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna "manifesta o seu profundo pesar pela morte de um cidadão na sequência de um acidente ocorrido em Amarante, envolvendo uma viatura dos bombeiros de Amarante, integrada no dispositivo de combate ao incêndio que atinge o concelho de Celorico de Basto".

Do acidente "resultaram ainda ferimentos em três bombeiros",lê-se na nota.

"Neste momento de dor, o Ministério da Administração Interna apresenta as mais sentidas condolências à família e aos amigos da vítima, a quem expressa toda a sua solidariedade", é acrescentado.

Na nota, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, deseja aos três bombeiros feridos "uma rápida recuperação, à respetiva corporação e a todos os operacionais que permanecem no terreno, empenhados no combate aos incêndios e na proteção das populações".

A agência Lusa contactou os bombeiros voluntários de Amarante, no distrito do Porto, o subcomando do Alto Tâmega da Proteção Civil e a GNR, mas não foi possível obter mais informações sobre o acidente.

De acordo com o Jornal de Notícias, um veículo pesado dos bombeiros voluntários de Amarante seguia para o local de abastecimento de um depósito de água, destinado a apoiar o combate ao incêndio que lavra no lugar de Giestas, também em Fregim, quando rebentou um pneu.

"O veículo terá perdido o controlo e capotado, acabando por atingir o motociclista que circulava na mesma via, cerca das 18:30", escreve o JN.