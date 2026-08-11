Homem ferido em despiste em São Martinho

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, há instantes, para um despiste de automóvel na Rua Dr. Pita, em São Martinho.

Do acidente resultou um ferido, um homem de 60 anos, que conseguiu sair do veículo pelos próprios meios. A vítima apresentava um corte profundo na zona frontal.

A corporação mobilizou quatro viaturas e 12 elementos para o local, tendo prestado assistência ao homem e assegurado o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.