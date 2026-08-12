Trump anuncia saída da secretária de imprensa Karoline Leavitt

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje que a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, que deu recentemente à luz o seu segundo filho, vai deixar o cargo "no final do mês" para se dedicar à família.

O Presidente republicano divulgou a saída da porta-voz da Casa Branca na rede Truth Social.

"Compreendo e respeito totalmente a sua decisão", acrescentou Trump, numa mensagem muito elogiosa sobre o trabalho "fenomenal" da secretária de imprensa.

Numa mensagem separada, Karoline Leavitt descreveu a decisão como "agridoce", manifestando-se "incrivelmente grata" ao Presidente norte-americano e garantindo que irá atuar como conselheira externa no futuro.

"Senti no meu coração que não conseguiria ser a mãe que os meus dois filhos pequenos merecem e, ao mesmo tempo, dedicar o tempo, a energia e a atenção constantes exigidos pelo meu cargo de secretária de imprensa", escreveu a republicana de 28 anos no X.

Já mãe de um filho nascido em 2024, em plena campanha presidencial de Donald Trump, Leavitt deu à luz uma menina no início de maio.

Karoline Leavitt, a pessoa mais jovem a ser nomeada para este cargo de alto nível, prometeu lutar contra a "ameaça existencial" que acredita ser representada por um "Partido Democrata cada vez mais extremista".

Natural de New Hampshire, Leavitt liderou uma estratégia de comunicação agressiva, repleta de ataques aos media tradicionais e dando mais espaço a influenciadores e criadores de conteúdo alinhados com a ideologia MAGA ("Make America Great Again" ou "Engrandecer de Novo a América"), o movimento de Donald Trump.