Quase todo o interior Norte e Centro em perigo máximo de incêndio

Quase todo o interior Norte e Centro do país está hoje em perigo máximo de incêndio, num dia em que está prevista uma pequena descida da temperatura máxima, sobretudo no litoral oeste, e uma pequena subida no nordeste transmontano.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê aguaceiros, estão em perigo muito elevado cerca de cinquenta concelhos nos distritos de Vila Real, Viana do Castelo, Braga, Porto, Viseu, Coimbra, Aveiro, Leiria, Santarém e Faro.

Em perigo elevado estão cerca de 40 municípios nos distritos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Setúbal, Lisboa, Santarém e Leiria.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

Para hoje o IPMA prevê um dia com possibilidade de aguaceiros no interior Norte e Centro, com descida da temperatura máxima no litoral oeste e pequena subida no nordeste transmontano.

Por causa do calor, há nove distritos do Norte do país sob aviso laranja (o segundo mais grave).

A cidade mais quente será Braga, que vai chegar aos 40 graus, Lisboa aos 32, Porto aos 31, Coimbra aos 37 e Faro não passará dos 29 graus.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 17 graus (Leiria) e os 24 graus (Portalegre e Castelo Branco).