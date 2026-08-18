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Acidente provoca congestionamento na Via Rápida

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Um acidente está a provocar fortes condicionamentos no trânsito na Via Rápida (VR1), no sentido Ribeira Brava–Machico, onde se verifica uma fila de cerca de três quilómetros.

De acordo com a informação oficial de trânsito, o congestionamento estende-se entre os quilómetros 17 e 20 da VR1, no sublanço entre Santa Luzia e Pestana Júnior. 

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