Acidente provoca congestionamento na Via Rápida
Um acidente está a provocar fortes condicionamentos no trânsito na Via Rápida (VR1), no sentido Ribeira Brava–Machico, onde se verifica uma fila de cerca de três quilómetros.
De acordo com a informação oficial de trânsito, o congestionamento estende-se entre os quilómetros 17 e 20 da VR1, no sublanço entre Santa Luzia e Pestana Júnior.
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