Ciclista despista-se enquanto fugia da PSP no Funchal

Um homem de 55 anos despistou-se, esta tarde, enquanto circulava de bicicleta na Estrada Conde Carvalhal, no Funchal, numa ocorrência que envolveu a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Segundo foi possível apurar, o homem estaria a fugir da polícia quando acabou por se despistar.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados para o local, mas o homem recusou ser transportado para o hospital.