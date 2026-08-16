Ciclista despista-se enquanto fugia da PSP no Funchal
Um homem de 55 anos despistou-se, esta tarde, enquanto circulava de bicicleta na Estrada Conde Carvalhal, no Funchal, numa ocorrência que envolveu a Polícia de Segurança Pública (PSP).
Segundo foi possível apurar, o homem estaria a fugir da polícia quando acabou por se despistar.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados para o local, mas o homem recusou ser transportado para o hospital.
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