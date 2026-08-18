Futebol, música e badminton marcam a agenda de hoje

A agenda de terça-feira inclui iniciativas nas áreas da cultura e do desporto, com destaque para a actuação de grupos no âmbito do Funchal Folk, uma sessão sobre as alterações às leis do jogo e a estreia da selecção portuguesa de Sub-19 no Campeonato da Europa de Equipas Juniores de badminton, com os madeirenses Tiago Berenguer e Maribel Sousa.

Dois madeirenses no Europeu de Equipas Juniores de badminton Os madeirenses Tiago Berenguer, do Club Sports da Madeira, e Maribel Sousa, do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, foram convocados para representar Portugal no Campeonato da Europa de Equipas Juniores de badminton, que decorre entre amanhã e sábado, em Tatabánya, na Hungria.

Tome nota das iniciativas agendadas para hoje na Madeira:

14h00

Deliberação Electrónica da 7.ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude

Assembleia Legislativa da Madeira

14h00

Campeonato da Europa de Equipas Juniores de badminton

Portugal–Bulgária, em Tatabánya, Hungria. Os madeirenses Tiago Berenguer e Maribel Sousa integram a selecção nacional de Sub-19.

19h00

Sessão de esclarecimento sobre as alterações às leis do jogo

Promovida pela Associação de Futebol da Madeira, na sede da AFM.

21h00

Funchal Folk

Actuação de grupos na Igreja do Imaculado.

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 18 de Agosto:

1502 - É descoberta a Ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, por Estêvão da Gama, no regresso da Índia.

1515 - Chegada dos primeiros colonos portugueses a Timor-Leste.

1750 - Nasce o compositor italiano Antonio Salieri.

1812 - O exército russo é derrotado em Smolensk, pelas forças de Bonaparte.

1833 - Guerra Civil de 1832-1934. O Duque de Saldanha bate a divisão miguelista no Porto.

1834 - Primeira sessão parlamentar após a Guerra Civil. As Cortes decidem que D. Pedro conserva a regência até à maioridade de D. Maria II.

1836 - Estabelecimento das primeiras caixas de previdência, ou Montes de Piedade, em Portugal.

1842 - O extinto Convento da Boa-Hora, em Lisboa, antiga sede da Congregação de São Filipe Nery, passa para o Ministério da Justiça, para acolher os tribunais de primeira instância.

- Morre, com 66 anos, o compositor e pianista João Domingos Bomtempo, autor de "Requiem à Memória de Camões", fundador e primeiro diretor do Conservatório Nacional (1835).

1850 - Morre, aos 51 anos, o escritor francês Honoré de Balzac. Produziu uma vasta coleção de romances e contos, chamados de La Comédie humaine (A Comédia Humana).

1876 - Crise financeira. Os Bancos de Portugal, Ultramarino e Lusitano suspendem os pagamentos, obrigando o Governo a decretar uma moratória de dois meses.

1891 - Morre, aos 88 anos, o escritor Luz Soriano. Autor de História do reinado de D. José e da administração do marquês de Pombal, 2 volumes, Lisboa, 1867; Poesias diversas de Simão José da Luz, Angra, 1832; Folhinha da Terceira para o ano de 1832, bissexto, Angra, 1832.1892 - É inaugurada a Praça de Toiros do Campo Pequeno, em Lisboa.

1896 - "Sexta-feira negra" na banca portuguesa, com suspensão de pagamentos. A crise começa quando o Banco do Porto e o Banco Comercial de Viana se declararam insolventes.

1897 -- Morre, com 54 anos, o médico José Tomás de Sousa Martins Sousa.

1914 - Grande Guerra 1914-1918. Expedição militar a Angola e a Moçambique, para defesa dos territórios, comandada pelo general Pereira d' Eça e o tenente-coronel Alves Roçadas.

1915 - Grande Guerra 1914-1918. Combate de Mongua, em Angola, contra as tropas alemãs.

1920 - O Congresso norte-americano atribui o voto às mulheres, com a aprovação da 19.ª Emenda à Constituição.1922 - Nasce o escritor francês Alain Robbe-Grillet, nome do "nouveau roman" (novo romance).

1932 - Nasce o virulogista francês Luc Montagnier, Prémio Nobel da Medicina em 2008, responsável pela identificação do vírus da imunodeficiência humana (HIV).

1939 - A URSS, de José Estaline, e a Alemanha, de Adolf Hitler, assinam o pacto comercial. Dias depois, será a vez do pacto de não-agressão.

1945 - O ditador português António de Oliveira Salazar anuncia a dissolução da Assembleia Nacional e a realização de eleições.

1959 - Nasce a Sonae (Sociedade Nacional de Estratificados). A escritura de constituição da empresa é assinada no Porto. Afonso Pinto de Magalhães é o fundador e principal acionista, mas tem nove sócios.

1960 - É lançado o contracetivo oral Enovid-10 nos Estados Unidos. A pílula significaria uma verdadeira revolução nos hábitos sexuais do mundo ocidental.

1961 - Guerra Colonial. São utilizados, pela primeira vez, os aviões caça bombardeiros F84, da Força Aérea Portuguesa, no Noroeste de Angola.1964 -- A África do Sul é expulsa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Japão, pela política de apartheid.

1973 - Génese do Movimento das Forças Armadas. Cerca de duas dezenas de oficiais reúnem-se no Clube Militar de Bissau, contestando o Decreto-Lei 353/73, que permite a entrada de milicianos no Quadro Permanente.

1977 - Na África do Sul, é preso em Port Elizabeth o fundador do Movimento de Consciência Negra, (Black Consciousness) Bantu Stephen Bico, Steve Biko, que não sobreviverá à tortura. É dado como morto a 12 de setembro, com 30 anos.1978 -- Morre, aos 83 anos, Tibor Déry, romancista e dramaturgo húngaro, membro do órgão dirigente da Associação de Escritores Húngaros.

1991 - Morre, com 66 anos, Luís Filipe Lindley Cintra, professor universitário, filólogo, linguista, coautor da "Gramática do Português Contemporâneo".

1992 - Morre, aos 82 anos, o cineasta norte-americano John Sturges, realizador de "Os Sete Magníficos" (1960) e "Bad Day at Black Rock" (1955).

1994 - O Supremo Tribunal da Austrália considera válido o acordo entre o Governo australiano e a Indonésia -- Timor-Gap - para a exploração de petróleo no Mar de Timor.

1998 - O atleta António Pinto sagra-se campeão da Europa dos 10.000 metros, em Budapeste, Hungria com 27.48,62 minutos.

2000 - É criado, pelo Decreto Regulamentar n.º 9/2000, emitido pelo Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território e publicado no Diário da República nº. 190/2000, o Parque Natural do Tejo internacional.

2002 - O Sporting conquista a 24.ª edição da Supertaça Cândido Oliveira, ao vencer o Leixões por 5-1, em Setúbal, naquele que foi o primeiro troféu de Cristiano Ronaldo como sénior.

2004 - O barril de petróleo atinge novo máximo em Nova Iorque, Estados Unidos, com o preço de 47,35 dólares.

- Morre, com 82 anos, Elmer Bernstein, compositor norte-americano, autor das bandas sonoras dos filmes "Os Dez Mandamentos", de Cecil B.De Mille, e "A Idade da Inocência", de Martin Scorsese.

2005 - A Comissão para a Seca 2005 atesta o aumento da área do território continental em "seca extrema" para 75 por cento, e a diminuição do valor da área em "seca severa" para 25 por cento.

- Morre, aos 73 anos, o fotógrafo boliviano Freddy Alborta, autor da última imagem do corpo de Che Guevara (1928-1967).

2007 - É inaugurado o Observatório Solar no Centro de Ciência Viva de Constância, Santarém.

- O jornal sueco Nerikes Allehanda publica uma caricatura do profeta Maomé e gera nova vaga de protestos no mundo islâmico.

2008 - O Presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, anuncia a sua demissão, num discurso transmitido pela televisão.

- A atleta Vanessa Fernandes, 22 anos, conquista a medalha de prata na prova de triatlo dos Jogos Olímpicos Pequim2008, China, ao ficar em segundo lugar na prova individual, atrás da australiana Emma Snowsill.

2010 - A última brigada de combate norte-americana retira-se do Iraque e cruza a fronteira do Kuwait, quase sete anos e meio após a entrada no país para derrubar Saddam Hussein.

2013 - O atleta jamaicano Usain Bolt assume a liderança do medalheiro individual da história dos mundiais de atletismo, na 14.ª edição, em Moscovo, Rússia, ao somar o seu oitavo título, na estafeta de 4x100 metros. Bolt, que já havia ganho na Rússia os 100 metros (9,77 segundos) e os 200 (19,66), passou a contar oito medalhas de ouro e duas de prata, superando os norte-americanos Carl Lewis, Allyson Felix e Michael Johnson, todos também com oito cetros.

- Morre, aos 84 anos, Jean Kahn, advogado francês, presidente do conselho representativo das instituições judaicas de França. Ganhou duas ações na justiça contra o líder de extrema-direita Jean-Marie Le Pen. Em 1994, ganhou a presidência da comissão consultiva europeia "Racismo e xenofobia" e, em 1998, a do Observatório europeu do racismo e xenofobia, criada por proposta sua.

2014 - Beneficiando da desistência de alguns tenistas, João Sousa garante o estatuto de cabeça de série no US Open, que arranca a 25 de agosto em Nova Iorque, e torna-se o primeiro tenista português a alcançar tal feito num torneio do Grand Slam.

- Morre, com 68 anos, Manuel Malta da Costa, considerado um dos melhores cavaleiros portugueses de sempre. Integrou a delegação portuguesa nos Jogos Olímpicos de 1988, em Seul, Coreia do Sul, onde se classificou em 33.º lugar na prova individual masculina de saltos de obstáculos.

2015 - Morre, com 89 anos, Arnaldo França, alfandegário de carreira, poeta, escritor, ensaísta e investigador e antigo ministro das Finanças de Cabo Verde.

2016 - Morre, aos 100 anos, Madalena Sotto, nome artístico de Maria Madalena Pereira Othão, atriz que protagonizou o filme "A vizinha do lado".

2017 - Cinco homens num automóvel atropelaram um grupo de pessoas em Cambrils, uma estância balnear a cerca de 100 quilómetros de Barcelona, Espanha, fazendo um morto e cinco feridos.

2018 - Morre, aos 80 anos, Kofi Annan, diplomata ganês e antigo secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), foi o primeiro africano subsaariano a assumir o cargo, e Prémio Nobel da Paz em 2001.

- Morre, aos 69 anos, o empresário Pedro Queiroz Pereira, dono da Navigator (antiga Portucel) e da cimenteira Secil.

2020 - O Presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, no poder desde 2013, anuncia a sua demissão e a de todo o Governo, numa declaração transmitida pela televisão nacional, após ter sido deposto por um golpe militar, horas antes.

- O Presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, no poder desde 2013, anuncia a sua demissão e a de todo o Governo, numa declaração transmitida pela televisão nacional, após ter sido deposto por um golpe militar, horas antes.

- Morre, aos 64 anos, Jack Sherman, guitarrista norte-americano, fez parte da banda de rock californiana Red Hot Chili Peppers.

2021 - O ciclista Rodrigo Caixas conquista a medalha de ouro na disciplina de scratch, em Apeldoorn, Países Baixos, nos campeonatos da Europa de sub-23 e juniores.

- A ciclista Maria Martins é campeã europeia de omnium em sub-23, ao triunfar na prova dos Campeonatos da Europa de ciclismo em pista sub-23 e juniores, em Apeldoorn, Países Baixos.

2022 - O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, defende junto do secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, a desmilitarização da central nuclear de Zaporijia, sudeste da Ucrânia, que está sob controlo russo.

2024 - Morre, aos 88 anos, Alain Delon, ator francês, ficou conhecido internacionalmente pelos filmes "O Sol por testemunha", de René Clément, e Rocco e Seus Irmãos", de Luchino Visconti, ambos de 1960. Protagonizou "O Leopardo", "A Piscina", "Monsieur Klein", entre muitos outros.

Morre, aos 71 anos, Jorge Fraga, encenador e professor de teatro, um dos fundadores da companhia A Centelha e da Companhia de Teatro de Viseu.

2025 - Morre, aos 76 anos, Joaquim Piló, sindicalista e uma das figuras fundadoras do Bloco de Esquerda.

PENSAMENTO DO DIA

As verdades herdadas pagam tão alto imposto que é bom abandoná-las Pedro Tamen (1934), poeta português

Este é o ducentésimo trigésimo primeiro dia do ano. Faltam 135 dias para o termo de 2026.