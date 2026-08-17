Dois madeirenses no Europeu de Equipas Juniores de badminton

Os madeirenses Tiago Berenguer, do Club Sports da Madeira, e Maribel Sousa, do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, foram convocados para representar Portugal no Campeonato da Europa de Equipas Juniores de badminton, que decorre entre amanhã e sábado, em Tatabánya, na Hungria.

A selecção nacional de Sub-19, orientada por Telma Santos, integra o Grupo de Qualificação A2, juntamente com Bulgária, Finlândia e Polónia, na competição por equipas mistas.

Portugal estreia-se amanhã frente à Bulgária, a partir das 14 horas (hora portuguesa), defronta a Polónia na quarta-feira, às 11h00, e encerra a fase de grupos na quinta-feira, diante da Finlândia, às 08 horas

Tiago Berenguer e Maribel Sousa integraram ainda o estágio de preparação realizado entre 11 e 15 de Agosto, no Centro de Alto Rendimento de Badminton.

A competição reúne selecções europeias de Sub-19 e prolonga-se até sábado.