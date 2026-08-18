Nuvens e subida de temperaturas nas previsões para a Madeira

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para períodos de céu muito nublado esta terça-feira, 18 de Agosto, no arquipélago da Madeira, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, mais prováveis na vertente Norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

O vento deverá soprar fraco a moderado, até 30 km/h, do quadrante Norte, estando prevista uma pequena subida da temperatura nas regiões montanhosas.

Os termómetros deverão oscilar entre os 23 e os 27 graus na Madeira e entre os 22 e os 28 graus no Porto Santo.

No Funchal, prevêem-se também períodos de céu muito nublado e vento fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, na Costa Norte são esperadas ondas de Nordeste com 1,5 a 2 metros, enquanto na Costa Sul as ondas deverão ser inferiores a um metro.

A temperatura da água do mar deverá variar entre os 24 e os 25 graus.