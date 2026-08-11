Quarta-feira de céu pouco nublado e temperaturas elevadas na Madeira

A Madeira deverá ter, esta quarta-feira, 12 de Agosto, períodos de muita nebulosidade, embora a vertente sul apresente céu geralmente pouco nublado até meio da manhã. O vento será em geral fraco, inferior a 20 km/h, de nordeste, tornando-se fraco a moderado, até 30 km/h, a partir do meio da tarde.

Está ainda prevista uma pequena subida da temperatura mínima nas terras altas.

No Funchal, o céu deverá estar pouco nublado, com períodos de maior nebulosidade entre o meio da manhã e o final da tarde. O vento será fraco, inferior a 15 km/h.

No mar, a costa Norte terá ondas de noroeste com cerca de um metro, enquanto na costa Sul as ondas serão inferiores a um metro. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 24/25ºC.

Apesar da previsão de alguma nebulosidade, o tempo quente mantém a Madeira sob aviso amarelo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o alerta para toda a Região Autónoma da Madeira, incluindo as costas Norte e Sul e a ilha do Porto Santo.



O aviso, em vigor desde segunda-feira, mantém-se até às 19 horas de quinta-feira, 13 de Agosto, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.