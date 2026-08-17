Previsão de céu cinzento nesta segunda-feira na Madeira

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o estado do tempo nesta segunda-feira aponta para céu com períodos de muita nebulosidade, aguaceiros, em geral fracos, mais frequentes na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira.

O vento deverá soprar fraco a moderado (até 30 km/hora) de norte/nordeste. As temperaturas vão oscilar entre os 22 e os 27 graus na ilha da Madeira e entre os 22 e os 26 graus na ilha do Porto Santo.

Especificamente para a área do Funchal, a previsão é igualmente de céu com períodos de muita nebulosidade e vento fraco (inferior a 15 km/hora).

Em relação ao estado do mar, na costa Norte teremos ondas de nordeste com 1,5 a 2 metros de altura e na costa Sul ondas do quadrante sul com 1 metro de altura. A temperatura da água do mar será 24/25ºC.