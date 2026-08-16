Fogo progrediu rapidamente e ameaçou casas em parque natural da Bélgica

Um incêndio de grandes dimensões estava ontem a progredir rapidamente num dos maiores parques naturais da Bélgica e a ameaçar habitações, tendo o país acionado o Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

O fogo deflagrou a meio do dia de sexta-feira em Les Fagnes, no Parque Natural Hautes Fagnes-Eiffel, no leste do país, e, só ontem, a área ardida aumentou de 850 para 1.650 hectares, segundo um porta-voz das autoridades da região da Valónia, Nicolas Yernaux, citado pela agência de notícias francesa France-Press (AFP).

Segundo o responsável, pelo menos uma localidade, Sourbrodt, onde residem cerca de 500 pessoas, corre o risco de ser atingida pelas chamas, e poderá ter de ser evacuada.

"Há o risco de o fogo atingir as habitações, mas estamos a deslocar todos os meios para protegê-las", disse Nicolas Yernaux.

O incêndio é já um dos maiores da história da Bélgica e, segundo a AFP, está apenas a dezenas de quilómetros em linha reta de um outro fogo que lavra no oeste da Alemanha e que levou à retirada de casa, na sexta-feira, de 1.800 pessoas.

Operacionais belgas e alemães estão a participar no combate ao fogo de Les Fagnes, que será ainda reforçado com quatro meios aéreos de Suécia, Chéquia e Países Baixos, no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, disse, na rede social X, a comissária europeia encarregue de coordenar o dispositivo comunitário, Hadja Lahbib.