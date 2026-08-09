Mais de 160 operacionais combatem incêndio no distrito de Vila Real

Mais de 160 operacionais estão a combater hoje um incêndio em Vila Pouca de Aguiar no distrito de Vila Real, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Uma fonte da proteção civil adiantou à Lusa, por volta das 14:10, que o incêndio, que está a ser combatido por 169 operacionais apoiados por 43 viaturas e oito meios aéreos, começou perto das 09:40.

De acordo com a mesma fonte, não existem habitações em risco, mas estão a chegar mais reforços para combater o incêndio, que arde numa área de mato.