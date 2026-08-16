Parlamento Português do Envelhecimento quer propor políticas públicas ao país

O Parlamento Português do Envelhecimento, uma iniciativa promovida pela ANGES - Associação Nacional de Gerontologia Social, reúne-se pela primeira vez em outubro, revelou hoje o promotor do projeto, Ricardo Pocinho, também presidente daquela organização.

O Portugal Ageing Parliament tem como objetivo reunir a sociedade civil num formato parlamentar para debater e propor políticas públicas sobre o envelhecimento.

As candidaturas para os parlamentares realizam-se durante o mês de setembro, disse o promotor da iniciativa, que tem como objetivo transformar conversas dispersas em propostas concretas de política pública, articulando academia, organizações sociais, profissionais de saúde, autarquias, famílias e pessoas idosas.

O parlamento será composto por 60 pessoas, organizadas em seis comissões permanentes, que vão procurar definir 10 propostas que serão integradas numa Agenda Nacional para o Envelhecimento, descrita como um contributo para "um Portugal mais justo, inclusivo e preparado para o futuro".

A ANGES é uma associação sem fins lucrativos dedicada à promoção do envelhecimento ativo, saudável e bem-sucedido, fundada em 30 de julho de 2012, em Coimbra, com atividade nas áreas da formação, investigação, congressos e projetos sociais.